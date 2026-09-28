भोपाल में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी की थाने में 'खातिरदारी'; कार में घुमाने और VIP ट्रीटमेंट देने वाला हवलदार लाइन अटैच

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पुलिस की गाड़ी रोककर एसआई और आरक्षक से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार करणी सेना के जिलाध्यक्ष हेमंत ठाकुर उर्फ राजपूत को थाने में किस तरह की सुविधाएं दी गईं और उसके साथ पुलिस का व्यवहार कैसा रहा, इसे लेकर अब कमला नगर थाने की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।

पसंद का खाना दिया और कार में सैर कराई आरोप है कि हिरासत के दौरान हवलदार दीपक कटियार ने हेमंत के लिए पसंद का भोजन और फल मंगवाए। इतना ही नहीं, उसे अपनी निजी कार में घुमाया और निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत सिविल कपड़ों में जुलूस निकलवाया। मामले में डीसीपी ने हवलदार की लाइन में पदस्थापना कर दिया है। दीपक कटियार लंबे समय से कमला नगर थाने में पदस्थ था और गुंडा स्क्वाड में भी रह चुका है।