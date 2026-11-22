नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भदभदा ब्रिज के पास हुए सड़क हादसे में ट्रेनी पत्रकार सपना की मौत के मामले में पुलिस ने स्कूटी को कट मारने वाले बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान कुणाल नाथ के रूप में हुई है, जो पेशे से दूध सप्लायर है। हादसे के बाद वह मौके से भाग गया था।

पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर उसकी पहचान की और उसे गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार कुणाल सूरज नगर के पास ग्राम बीलखेड़ा, वार्ड क्रमांक 26, रातीबड़ थाना क्षेत्र का निवासी है।

दबिश देकर पकड़ा



