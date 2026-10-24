नगरीय निकायों में खरीदी घोटाले पर एक्शन: MP में 138 अधिकारी-कर्मचारी नपे, किसी की नौकरी गई तो किसी की रुकी वेतन वृद्धि

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के नगरीय निकायों में खरीदी में गड़बड़ी की बात सामने आने पर सरकार ने उच्च स्तरीय जांच करने का निर्णय लिया है। वहीं, अभी तक 62 मामलों में अधिकारी-कर्मचारी जांच के घेरे में आए। 7 कर्मचारियों सेवा समाप्त की जा चुकी है तो 76 की वेतन वृद्धि रोकी गई।

- सिवनी में तत्कालीन सीएमओ पूजा बुनकर के दो वेतन वृद्धि रोकी। - गुना में 20 कचरा वाहनों के स्थान पर केवल 10 खरीदे जाने के मामला सामने में वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई। - शहडोल के ब्यौहारी में बाजार दर से अधिक भुगतान के मामले में राशि वसूलने के साथ महेंद्र मिश्रा व यशवंत वर्मा की वेतन वृद्धि रोकी। - ग्वालियर में 32, शहडोल में 25, उज्जैन में 21, इंदौर में 21, जबलपुर में 15, भोपाल में 16 सहित अन्य संभागों में भी कार्रवाई की गई है। अपर मुख्य सचिव का कहना है कि जहां कहीं भी गड़बड़ी प्रमाणित हुई है वहां कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी।