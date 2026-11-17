राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा जेम पोर्टल से सामग्री खरीद घोटाले की जांच के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जांच समिति गठित कर दी है। समिति निकायों में जेम पोर्टल और ई-नगर पालिका पोर्टल के जरिये हुई खरीदी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी। समिति 15 दिन में जांच रिपोर्ट शासन को देगी।

अनियमितताओं की होगी बारीकी से जांच समिति एक जनवरी, 2024 से 30 सितंबर, 2026 तक प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में अनियमितताओं की वास्तविकता, कार्यप्रणाली एवं इसमें अपनाए गए तरीकों के विवरण का बारीकी से अध्ययन करेगी। संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों एवं अन्य व्यक्तियों की भूमिका, संभावित मिलीभगत तथा उत्तरदायित्व निर्धारण करेगी। शासकीय धन की क्षति का आकलन और नियमानुसार वसूली एवं दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी करेगी। अन्य निकायों में भी परीक्षण, संस्थागत सुधारों की अनुशंसा इसके अलावा समिति को अन्य नगरीय निकायों में समान प्रवृत्ति की अनियमितताओं की संभावना के परीक्षण का दायित्व भी सौंपा गया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और प्रभावी निगरानी व संस्थागत सुधारों की अनुशंसा भी समिति करेगी।