धुरंधर के सेट पर बेहोश हुए संजय मेहता, रणवीर सिंह ने संभाला, फिल्म में निगेटिव रोल निभाने वाले एक्टर ने बताए शूटिंग के अनुभव

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) की शूटिंग के दौरान वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनेता संजय मेहता अमृतसर में सेट पर बेहोश हो गए, जहां रणवीर सिंह ने उन्हें संभाला। संजय ने फिल्म में अब्दुल भुटोवी का अहम निगेटिव किरदार निभाया है। फिल्म तेजी से कमाई कर रही है।

फिल्म धुरंधर की शूटिंग मुंबई, अमृतसर और थाइलैंड में की गई है। अभिनेता संजय मेहता का हिस्सा मुंबई और अमृतसर में शूट हुआ था। अमृतसर में शूटिंग के अंतिम दिन थकान और उम्र संबंधी समस्या के कारण वे सेट पर बेहोश हो गए। इस दौरान रणवीर सिंह ने उन्हें उठाया, संभाला और चॉकलेट खिलाई। उस समय पूरा यूनिट चिंतित हो गया था और शूटिंग रोकने की बात चल रही थी, लेकिन थोड़े विराम के बाद संजय उठे और रणवीर सिंह के साथ अपने शॉट्स पूरे कर लिए।

यह अनुभव शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनेता संजय मेहता ने साझा किया, जिन्होंने फिल्म *धुरंधर* में अब्दुल भुटोवी का महत्वपूर्ण और निगेटिव किरदार निभाया है। यह किरदार मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का है। संजय इससे पहले भी कई फिल्मों में अभिनय और रंगमंच पर निर्देशन कर चुके हैं। पहली बार मिली कमर्शियल फिल्म धुरंधर एक जासूसी एक्शन थ्रिलर है, जिसे आदित्य धर ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है। इसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम भूमिकाओं में हैं। संजय मेहता का कहना है कि अब तक उन्होंने आठ फिल्में की हैं, लेकिन इतनी कमर्शियल फिल्म पहली बार मिली है। पांच दिन में फिल्म का कलेक्शन दो सौ करोड़ के करीब पहुँच चुका है। लंबे समय बाद सवा तीन घंटे की फिल्म आई है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है।