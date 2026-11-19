नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। देवउठनी ग्यारस पर विवाह का शुभ मुहूर्त अब बाल विवाह कराने वालों के लिए मुसीबत बन सकता है। 20 नवंबर शुक्रवार को प्रदेशभर में होने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों पर प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। वर-वधू की उम्र छिपाकर विवाह कराने की कोशिश की तो उड़न दस्ते मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जबकि गांवों और वार्डों में सूचना तंत्र विकसित कर संभावित बाल विवाह की जानकारी जुटाई जाएगी।

दरअसल, मध्यप्रदेश में बाल विवाह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में 366 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2025 के शुरुआती 11 महीनों में यह आंकड़ा 538 पहुंच गया। पिछले पांच वर्षों में दर्ज मामलों में करीब 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।