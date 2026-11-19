नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही शहडोल प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा स्थान रहा। इस बीच सिंहपुर थाना क्षेत्र में ठंड लगने से 35 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है।

बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में रातभर तालाब के किनारे बैठा रहा और ठंड से कांपता रहा। सुबह ग्रामीणों ने उसे इस हालत में देखा तो परिजनों को सूचना दी। हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत परिजन उसे घर ले गए और आग जलाकर व गर्म कपड़े पहनाकर शरीर गर्म करने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान सूरज कोल पुत्र भइयालाल कोल (35) निवासी ग्राम अर्झला, थाना खैरहा, हाल निवासी एताझर के रूप में हुई है।