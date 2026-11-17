राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण तबादला आदेश जारी किया है।

उप मेला अधिकारी के पद पर पदस्थ किया

सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव (कार्मिक) वंदना राजपूत द्वारा 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उज्जैन सिंहस्थ में उप मेला अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है।