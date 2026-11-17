नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आने वाले गर्मी के मौसम से पहले जल संरक्षण और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि जल गंगा संवर्धन अभियान 2026-27 के तहत सात अप्रैल से 30 जून तक जिले में व्यापक स्तर पर जल संरक्षण के कार्य किए जाएंगे।

इसके लिए सभी विभागों को अभी से ठोस कार्ययोजना तैयार करने और जिले के प्रत्येक शासकीय भवन व संस्थान में रूफटाप वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्ज संरचनाएं अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नहरों की साफ-सफाई और सुंदरीकरण पर सख्त रुख बैठक में शहर की नहरों की बदहाली पर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग और नगर निगम को आपसी समन्वय से भोपाल की समस्त नहरों की प्रभावी साफ-सफाई, कचरा संग्रहण और अर्बन कैनाल मैनेजमेंट के तहत सुंदरीकरण कराने को कहा। साथ ही इन स्थलों का नियमित स्पाट इंस्पेक्शन भी किया जाएगा।