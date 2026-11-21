नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। तलैया थाने की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई है। पासपोर्ट संबंधी मामले में डिटेंशन सेंटर में रखा गया सेनेगल का नागरिक सैमुअल डियोप पुलिस निगरानी से फरार हो गया। घटना रात गुरुवार-शुक्रवार रात करीब 3:20 बजे की है।

जिस समय विदेशी नागरिक भागा, उस दौरान ड्यूटी पर तैनात सिपाही सो रहा था। मामले में लापरवाही बरतने वाले सिपाही को निलंबित कर दिया गया है।

पासपोर्ट न होने पर पकड़ा था