एमपी में अमूल के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम, ₹4 प्रति लीटर तक हुआ महंगा, देखें नई रेट लिस्ट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। घर का बजट फिर बढ़ने वाला है। सांची का पैकेटबंद दूध शनिवार यानी 14 नवंबर से महंगा हो जाएगा। एमपी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन (MPCDF) ने नई दरें जारी कर दी हैं। एक लीटर फुल क्रीम दूध अब 70 की जगह 74 रुपये, स्टैंडर्ड दूध 63 की जगह 67 रुपये, टोन्ड दूध 58 की जगह 59 रुपये और गाय का दूध 62 की जगह 64 रुपये में मिलेगा।

रोज दूध लेने वाले परिवारों पर पड़ेगा असर सबसे ज्यादा असर रोज दूध लेने वाले परिवारों पर पड़ेगा। फुल क्रीम के छह लीटर वाले पैक पर 24 रुपये और स्टैंडर्ड के छह लीटर वाले पैक पर 24 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। चाय के लिए इस्तेमाल होने वाला चाह/अमृत दूध 62 से बढ़कर 65 रुपये और टी स्पेशल 56 से बढ़कर 58 रुपये लीटर हो गया है।

इसमें 500 मिलीलीटर से छोटे पैकेटों की कीमतें यथावत रखी गई हैं। फेडरेशन ने साफ किया है कि छोटे पैक लेने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े, इसलिए उनमें बदलाव नहीं किया गया है। फेडरेशन के अनुसार दूध की खरीद, पैकिंग सामग्री और परिवहन की लागत लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए दरों में संशोधन किया गया है। दूध की खरीद से लेकर पैकिंग और परिवहन तक की लागत बढ़ी एमपीसीडीएफ के प्रबंध संचालक जयदेव बिस्वास ने कहा, दूध की खरीद से लेकर पैकिंग और परिवहन तक की लागत बढ़ी है। दुग्ध संघों का वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए दरों में संशोधन जरूरी था। मध्यप्रदेश के बाहर जिन बाजारों में दुग्ध संघ अलग दरों पर दूध बेचते हैं, वहां भी यही बढ़ोतरी लागू होगी।