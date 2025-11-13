कफ सीरप मामले के बाद भी 50 दिन में आ रही दवाओं की जांच रिपोर्ट, बढ़ेंगे संसाधन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के तीन जिलों में विषाक्त कफ सीरप से बच्चों की मौत के बाद सभी जिलों में कफ सीरप व अन्य दवाओं के बड़ी संख्या में सैंपल तो ले लिए पर जांच रिपोर्ट अभी भी लगभग 50 दिन में आ रही है। इसकी बड़ी वजह भोपाल स्थित प्रदेश की एकमात्र शासकीय औषधि लैब की क्षमता कम होना है। लैबों की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 211 करोड रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है।

अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी इसी तरह से खाद्य लैब को उन्नत करने के लिए 109 करोड रुपये का प्रस्ताव है। अगली कैबिनेट में इन्हें प्रस्तुत करने की तैयारी है। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा, जिससे कुछ राशि वहां से प्राप्त हो सके। कैबिनेट को भेजे जा रहे प्रस्ताव में सभी जिलों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यालय, दवाओं की जांच के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस, हाई परफारमेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मशीन, हाल ही में शुरू हुई इंदौर की लैब के लिए संसाधन, लैबों का एनएबीएल प्रमाणीकरण, जबलपुर और ग्वालियर की निर्माणाधीन लैब को शुरू करने के लिए मशीनें व अन्य संसाधन पर व्यय का प्रस्ताव शामिल रहेगा।