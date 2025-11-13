ग्वालियर में फिर पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला, फर्जी आधार कार्ड भी मिला, झोलाछाप डॉक्टर ने की मदद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर में बांग्लादेशी नागरिक लगातार पकड़े जा रहे हैं। अब एक महिला को पकड़ा गया है जो बांग्लादेशी नागरिक है। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला है। जिस पर अंजली चौधरी लिखा है। पुलिस अब आधार कार्ड की जांच भी कर रही है। पुलिस का कहना है कि आधार कार्ड फर्जी हो सकता है या किसी अंजली चौधरी के वास्तविक प्रपत्रों पर बनवाया गया हो सकता है। वह यहां अंजलि चौधरी के नाम से रहकर एक स्पा सेंटर में काम करती थी।

नदी पार कर पहुंची भारत पूछताछ में उसने खुद को ढाका का नागरिक बताया है। इससे पहले ग्वालियर में एक बांग्लादेशी परिवार समेत 15 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था, जिनमें से नौ लोगों को 15 नवंबर को हावड़ा(बंगाल) होकर बांग्लादेश भेजा जाएगा। शेष को भी भेजने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस की पूछताछ में पकड़ी गई महिला ने बताया कि वह ढाका के एक दलाल के जरिए ग्वालियर के झोलाछाप (बंगाली डॉक्टर) के संपर्क में आई थी। बांग्लादेशी दलाल ने उसे नदी पार करा कर भारत की सीमा में प्रवेश करा दिया था।