मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Politics: दिग्विजय सिंह के पाॅडकास्ट से आया राजनीतिक उबाल, ऐसी बात कह दी कि दिग्‍गजों में हो गया मनमुटाव

    दिग्विजय और कमल नाथ के इन बयानों से मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। यह भी बता दें कि दोनों नेताओं के रिश्ते भी हमेशा से ही अबूझ पहेली की तरह रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कमल नाथ और दिग्विजय सिंह का 45 साल का प्रेम है। दोनों छोटे-बड़े भाई हैं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 08:34:09 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 08:44:57 PM (IST)
    MP Politics: दिग्विजय सिंह के पाॅडकास्ट से आया राजनीतिक उबाल, ऐसी बात कह दी कि दिग्‍गजों में हो गया मनमुटाव
    दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। - फाइल फोटो।

    HighLights

    1. मप्र में पांच वर्ष पहले कांग्रेस सरकार गिरने पर फिर दिग्गजों में ठनी।
    2. कमल नाथ बोले- सिंधिया को भ्रम था कि सरकार चला रहे दिग्विजय।
    3. दिग्विजय ने कहा- कमल नाथ कर रहे थे प्रदेश में सिंधिया की उपेक्षा।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में पांच वर्ष बाद कांग्रेस की कमल नाथ सरकार गिरने की घटना पर कांग्रेसी दिग्गजों में फिर ठन गई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक पाडकास्ट में कहा कि उस समय विचारधारा का विवाद नहीं था बल्कि कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगातार उपेक्षा कर रहे थे। सरकार इसी कारण गिरी थी। दिग्विजय के इस बयान पर कमल नाथ ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भ्रम था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी वजह से सरकार गिर गई।

    naidunia_image

    कमल नाथ-दिग्विजय का दबदबा कायम, 50 नए चेहरों के साथ छह विधायकों को बनाया जिलाध्यक्ष

    बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कमल नाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी थी। कांग्रेस 15 वर्ष के वनवास के बाद सत्ता में लौटी थी, लेकिन वह भी 15 महीने ही चल पाई। 2020 में कमल नाथ सरकार उस समय गिर गई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में चले गए थे। अब एक बार फिर इस मसले पर कांग्रेस के भीतर बहस तेज हो गई है।

    naidunia_image

    दिग्विजय और कमल नाथ के इन बयानों से मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। यह भी बता दें कि दोनों नेताओं के रिश्ते भी हमेशा से ही अबूझ पहेली की तरह रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कमल नाथ और दिग्विजय सिंह का 45 साल का प्रेम है। दोनों छोटे-बड़े भाई हैं। दोनों की अपनी केमेस्ट्री है, यह बात किसी की समझ में नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी बातों पर चर्चा करने का औचित्य नहीं है, हमें अब भविष्य देखना है। हमारी सरकार कैसे बने, यह देखना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.