इंदौर और बालाघाट के बाद अब उज्जैन आएंगे राहुल गांधी, एक परिवार से 100 रुपये अभियान की करेंगे शुरुआत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक माह के भीतर तीसरी बार मध्य प्रदेश आ सकते हैं। उनका उज्जैन दौरा प्रस्तावित किया गया है। यहां वह ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इस दौरान सबसे प्रमुख एजेंडा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

100 रुपये चंदा अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी का उज्जैन दौरा प्रस्तावित होने की पुष्टि की है। संगठन स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। दौरे के दौरान एक परिवार से पार्टी के लिए 100 रुपये की सहायता राशि लेने के अभियान की शुरुआत भी राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 30 हजार परिवारों से संपर्क कर राशि जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो उसी जिले में संगठन को सशक्त करने के लिए खर्च की जाएगी।