नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में जर्जर मकानों को लेकर नगर निगम की कार्रवाई की रफ्तार का अंदाजा ऐशबाग के जनता क्वार्टर से लगाया जा सकता है। यहां 1986 में बने करीब 600 मकानों को निगम ने वर्ष 2016 में ही जर्जर घोषित कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2018 से हर मानसून से पहले नोटिस जारी किए जाते रहे, लेकिन मकानों को गिराने की कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को जाकर इनमें से 599 मकानों को ध्वस्त किया गया।

जर्जर मकानों को तोड़ने का आंकड़ा करीब 700 तक पहुंचा जनता क्वार्टर की कार्रवाई के साथ शहर में जर्जर मकानों को तोड़ने का आंकड़ा करीब 700 तक पहुंचा है। इसमें ओल्ड सुभाष नगर और गौतम नगर में पाठ्य पुस्तक निगम के करीब 40 क्वार्टरों के साथ पंचशील नगर स्थित क्वार्टर को तोड़ने की कार्रवाई भी शामिल है। इसके बावजूद शहर में करीब 2700 जर्जर मकान अब भी बचे हुए हैं। यानी कुछ इलाकों में बुलडोजर चलने के बाद भी खतरा खत्म नहीं हुआ है।