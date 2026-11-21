राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पार्टी के कामकाज की जानकारी दी। इसके साथ ही पार्टी संगठन में रिक्त पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा की।

इस मुलाकात के बाद खंडेलवाल ने वित्त समिति का गठन कर संयोजक व दो सदस्यों की नियुक्त की है। इसके साथ ही प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, प्रदेश सत्कार प्रभारी की नियुक्तियां और भाजयुमो में भी पांच नए पदाधिकारियों की घोषणा की है।