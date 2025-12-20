संतोष वर्मा के बाद अब पवन जैन की बारी; प्रमोशन पर लगा 'ब्रेक', नहीं मिली अपर सचिव पद के लिए हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य बयान देने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की पदोन्नति रोकने के बाद अब 2013 बैच के पवन जैन की पदोन्नति भी रोक दी गई है। उनके विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में धोखाधड़ी के मामले में जांच चल रही है। इस आधार पर मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने जैन को पदोन्नत कर अपर सचिव बनाने की हरी झंडी नहीं दी।

पवन जैन को वर्ष 2020 में राज्य प्रशासनिक सेवा से आइएएस संवर्ग में पदोन्नत करने को लेकर भी आपत्ति उठी थी। 'नईदुनिया' ने 14 दिसंबर को 'संतोष वर्मा के पहले पवन जैन को एफआईआर के बावजूद बना दिया था आइएएस' शीर्षक से खबर देकर मामले को उठाया था। इसके बाद इन्हें पदोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में एक जनवरी, 2026 को विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों को नियमित पदोन्नति दी जानी है।