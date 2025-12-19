IAS संतोष वर्मा की बढ़ेगी मुश्किलें: फर्जी फैसले के मामले में टाइपिस्ट गिरफ्तार, अब पुलिस खंगालेगी घर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आईएएस संतोष वर्मा को पदोन्नति में लाभ दिलवाने के लिए कोर्ट का फर्जी निर्णय टाइप करने के आरोपित कोर्ट के कर्मचारी नीतूसिंह चौहान को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चौहान को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था और उसी दौरान गिरफ्तारी की गई। बाद में कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पूछताछ के लिए चौहान को दो दिन का रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस को सौंप दिया। पुलिस का आरोप है कि आईएएस वर्मा के लिए तत्कालीन स्पेशल जज विजेंद्र रावत की कोर्ट का फर्जी आदेश गिरफ्तार किए गए चौहान ने ही टाइप किया था।

टाइपिस्ट के तौर पर पदस्थ फर्जी फैसला जिस समय लिखा गया था, उस समय नीतूसिंह चौहान स्पेशल जज विजेंद्र रावत की कोर्ट में टाइपिस्ट के तौर पर पदस्थ था। फिलहाल वह इंदौर के कुटुंब न्यायालय में पदस्थ है। चौहान की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को वकीलों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई वकील विरोध में खड़े हुए और पुलिस पर न्यायिक प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाया।