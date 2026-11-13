एमपी के डिप्टी सीएम के बाद परिवहन मंत्री के OSD की भी छुट्टी, सेवाएं लौटाने के बाद भी काम देखने का आरोप

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विवादों में घिरे अपने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) दीपम रायचुरा को हटा दिया था। अब प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने ओएसडी वीरेंद्र तिवारी की छुट्टी कर दी है। उनकी पदस्थापना को लेकर भी शिकायत हुई थी। इसके पहले कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना का स्टाफ भी विवादों के कारण हटाया जा चुका है।
प्रदेश में मंत्रियों के स्टाफ को लेकर विवाद की बात नई नहीं है। सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटाया तो मंत्रियों के स्टाफ की पूछपरख बढ़ गई थी। इस दौरान कृषि मंत्री के ओएसडी अशोक कुमार बाथम, निज सहायक दिनेश भकोरिया और स्टेनो टाइपिस्ट अंकित अवधिया का तबादले के लिए पैसे के लेन-देन से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों को हटाकर निलंबित कर दिया था।
वहीं, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचुरा की भूमिका वर्ष 2024-25 के दौरान भोपाल के टीटी नगर इलाके में शराब की दो दुकानें के ठेके में सामने आई थी। इसके बाद उन्हें पद से हटाया और विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई।
इसी तरह अब स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह के ओएसडी वीरेंद्र तिवारी का मामला सामने आया है। तिवारी मूल रूप से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मुख्य नगर पालिका अधिकारी थे। उन्हें मंत्री स्टाफ में पदस्थ करने के लिए पहले राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड में सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली।
यह भी पढ़ें- एमपी के रायसेन में मिला 65 लाख साल पुराना हाथी का जबड़ा! ग्रामीण मगरमच्छ का अवशेष मानकर कर रहे पूजा
बोर्ड में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण किया और उसी दिन यानी 15 मार्च 2024 को मंत्री का ओएसडी बनाकर संलग्न कर दिया। दो माह पूर्व पदोन्नति हुई तो उनकी सेवाएं वापस लौटा दी गईं लेकिन आरोप है कि वह पहले की तरह ही काम देख रहे थे। हालांकि, तिवारी ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वह मंत्री के साथ काम नहीं कर रहे हैं।