एमपी के डिप्टी सीएम के बाद परिवहन मंत्री के OSD की भी छुट्टी, सेवाएं लौटाने के बाद भी काम देखने का आरोप

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विवादों में घिरे अपने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) दीपम रायचुरा को हटा दिया था। अब प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने ओएसडी वीरेंद्र तिवारी की छुट्टी कर दी है। उनकी पदस्थापना को लेकर भी शिकायत हुई थी। इसके पहले कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना का स्टाफ भी विवादों के कारण हटाया जा चुका है।

लेन-देन का वीडियो हुआ था वायरल प्रदेश में मंत्रियों के स्टाफ को लेकर विवाद की बात नई नहीं है। सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटाया तो मंत्रियों के स्टाफ की पूछपरख बढ़ गई थी। इस दौरान कृषि मंत्री के ओएसडी अशोक कुमार बाथम, निज सहायक दिनेश भकोरिया और स्टेनो टाइपिस्ट अंकित अवधिया का तबादले के लिए पैसे के लेन-देन से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों को हटाकर निलंबित कर दिया था।