एमपी के रायसेन में मिला 65 लाख साल पुराना हाथी का जबड़ा! लोग मगरमच्छ का अवशेष मानकर कर रहे पूजा

अम्बुज माहेश्वरी, नईदुनिया, रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की नर्मदा घाटी फिर प्रागितिहास को लेकर सुर्खियों में है। यहां के देवरी क्षेत्र के पतई गांव में नर्मदा नदी के किनारे मिट्टी में दबी दांतों वाले विशाल जबड़े की संरचना मिली है। जबलपुर स्थित गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के भूविज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त प्रमुख एवं जीवाश्म विशेषज्ञ डॉ. वीके खन्ना ने मौके पर पहुंचकर जीवाश्म की जांच की। उन्होंने दांतों की बनावट के आधार पर इसे विलुप्त हो चुके प्राचीन हाथी मैमथ या स्टेगोडॉन का जीवाश्म बताया है, जिसकी उम्र लगभग 65 लाख वर्ष आंकी गई है।

ग्रामीणों ने शुरू की पूजा-अर्चना, प्रशासन ने लगाया 24 घंटे पहरा मंगलवार को गांव के कुछ बच्चे नर्मदा नदी में स्नान के दौरान किनारे की मिट्टी खोद रहे थे। इसी दौरान सफेद दांतों वाली विशाल आकृति दिखी, जिसका करीब डेढ़ से दो फीट हिस्सा जमीन के ऊपर नजर आ रहा है।