MP में SIR के बाद हटे 34 लाख नाम, फिर भी आयोग की सूची में 21 लाख मतदाता ज्यादा; अब SSR से होगा मिलान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अगले साल मई-जून में नगरीय निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार कर चुका है। इसमें 5,67,21,353 मतदाता हैं। जबकि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के बाद जारी सूची के अनुसार प्रदेश में 5,45,54,655 मतदाता हैं। दोनों के बीच 21,66,698 का अंतर है। इस अंतर को लेकर प्रदेश कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा चुकी है।

आयोग ने तय किया है कि वह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के बाद जो सूची जारी होगी, उससे अपनी सूची का मिलान करके अंतिम सूची तैयार करेगा।

34 लाख 25 हजार 78 नाम हटाए





प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करवाया था। अंतिम मतदाता सूची से मृत, अनुपस्थित और स्थायी रूप से स्थानांतरित 34 लाख 25 हजार 78 मतदाताओं के नाम हटाए गए।

इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाया। मतदान केंद्रों पर सूची का प्रकाशन हुआ। इसके लिए एसआईआर वाली सूची के स्थान पर अपनी पिछले साल की सूची को ही आधार बनाया गया।

दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रक्रिया पूरी न होने का हवाला देकर सूची नहीं दी। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन नहीं करता है। जो दावे-आपत्ति आते हैं, उसके आधार पर ही सूची तैयार होती है।