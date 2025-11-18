तब्लिगी इज्तिमा समापन के बाद साढ़े चार घंटे में कर दी 600 एकड़ क्षेत्र की सफाई

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : चार दिवसीय तब्लिगी इज्तिमा के समापन के बाद भोपाल नगर निगम के सफाई अमले ने स्वच्छता के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम किया। ईंटखेड़ी में 14 से 17 नवंबर तक आयोजित इस विशाल धार्मिक आयोजन में देश-विदेश से लाखों जमाती शामिल हुए। समापन दिवस सोमवार को दुआ के तुरंत बाद निगम के लगभग 650 सफाई कर्मियों ने मात्र साढ़े चार घंटे में पूरे 600 एकड़ क्षेत्र की साफ-सफाई पूरी कर आयोजन स्थल को चकाचक कर दिया।

निगम के स्वास्थ्य विभाग के सभी जोनों के कर्मचारियों ने 120 एकड़ के पंडाल क्षेत्र और 350 एकड़ के पार्किंग स्थल सहित आसपास के मार्गों को भी साफ-सुथरा किया। इस दौरान कर्मचारियों ने 30 टन सूखा और 10 टन गीला कचरा एकत्र कर ट्रांसफर स्टेशनों तक पहुंचाया।

चार दिनों में कुल 155 टन कचरे को निष्पादन के लिए भेजा

चार दिनों में कुल 155 टन कचरे (120 टन सूखा और 35 टन गीला) को वैज्ञानिक निष्पादन के लिए भेजा गया। इज्तिमा के दौरान प्रतिदिन तीन शिफ्टों में 650 सफाई कर्मचारी, चालक और करीब 45 वाहन तैनात रहे। इनमें 21 टिपर, 10 मैजिक, चार डंपर प्लेसर, चार बड़े डंपर, एक बुलडोजर, चार फागर, एक फागिंग मशीन और 20 कंटेनर (4.5 घन मीटर क्षमता) शामिल थे।

सीवेज की निगरानी के लिए ड्यूटी लगाई