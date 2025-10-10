महाराष्ट्र, दिल्ली में जीत के बाद अब बिहार में कमान संभालेंगे डॉ. नरोत्तम मिश्रा, पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) में दो सीटों की कमान संभालेंगे। डॉ. मिश्रा को पार्टी हाई कमान ने मुजफ्फरपुर और बोंचहा विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले डॉ. मिश्रा ने महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति तैयार कर शानदार सफलता दिलाई थी।

दिल्ली में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया दिल्ली विधानसभा चुनाव में डॉ. मिश्रा के प्रभार वाली पालम, राजेंद्र नगर सहित दक्षिण दिल्ली की आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। चुनाव घोषणा के बाद वह एक माह से अधिक समय तक दिल्ली में डटे रहे, लगातार जनसभाएं और संगठनात्मक बैठकें कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। डॉ. मिश्रा ने लगभग 40 बड़ी जनसभाएं और 100 से अधिक छोटी-बड़ी बैठकों के जरिए जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया।