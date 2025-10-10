मेरी खबरें
    MP News: भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) में दो सीटों की कमान संभालेंगे। डॉ. मिश्रा को पार्टी हाई कमान ने मुजफ्फरपुर और बोंचहा विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले डॉ. मिश्रा ने महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति तैयार कर शानदार सफलता दिलाई थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 10:39:14 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 10:39:14 PM (IST)
    महाराष्ट्र, दिल्ली में जीत के बाद अब बिहार में कमान संभालेंगे डॉ. नरोत्तम मिश्रा, पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी
    डॉ. नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। (फाइल फोटो)

    1. एमपी के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को मिली नई जिम्मेदारी
    2. डॉ. नरोत्तम मिश्रा बिहार चुनाव में दो सीटों की कमान संभालेंगे
    3. महाराष्ट्र और दिल्ली में रणनीति तैयार कर दिलाई थी सफलता

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) में दो सीटों की कमान संभालेंगे। डॉ. मिश्रा को पार्टी हाई कमान ने मुजफ्फरपुर और बोंचहा विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले डॉ. मिश्रा ने महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति तैयार कर शानदार सफलता दिलाई थी।

    दिल्ली में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया

    दिल्ली विधानसभा चुनाव में डॉ. मिश्रा के प्रभार वाली पालम, राजेंद्र नगर सहित दक्षिण दिल्ली की आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। चुनाव घोषणा के बाद वह एक माह से अधिक समय तक दिल्ली में डटे रहे, लगातार जनसभाएं और संगठनात्मक बैठकें कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। डॉ. मिश्रा ने लगभग 40 बड़ी जनसभाएं और 100 से अधिक छोटी-बड़ी बैठकों के जरिए जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया।


    महाराष्ट्र में भी दिलाई जीत

    आम आदमी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले पालम और राजेंद्र नगर में भाजपा ने बाजी पलट दी। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संगठन ने डॉ. मिश्रा को भंडारा-गोंदिया जिले की सभी सीटों का प्रभारी बनाया गया था। पिछली बार भाजपा यहां केवल तिरोड़ा सीट जीत पाई थी, लेकिन इस बार साकोली को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर भाजपा गठबंधन ने जीत दर्ज की।

