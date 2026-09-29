एमपी में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण, पुलिस, वन व आबकारी समेत 5 विभागों में मिलेगी भर्ती

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना से अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा पूरी कर चुके युवाओं के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में अग्निवीरों को राज्य के पांच प्रमुख विभागों के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है।

5 प्रमुख विभागों के पदों में मिलेगा आरक्षण का लाभ कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की आधिकारिक जानकारी देते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से थल, नभ और जल सेना से अपनी सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।