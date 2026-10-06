कमजोर मानसून से एमपी में गहराया कृषि संकट, फसलों का उत्पादन 4 लाख टन घटने के आसार, 30 जिलों में सामान्य से कम बारिश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में इस बार 30 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। कमजोर मानसून के कारण पहले तो चार लाख हेक्टेयर में धान और सोयाबीन की कम बोवनी हुई और अब उत्पादन प्रभावित होने के आसार हैं।

कृषि विभाग के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार चार लाख टन उत्पादन घट सकता है। वहीं, इसके चलते राज्य के स्वयं के करों से जो 1,17,667 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया था, वह भी गड़बड़ा सकता है।