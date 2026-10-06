इंदौर में खत्म होगी जाम की समस्या! ₹171 करोड़ से बनेंगे दो नए फ्लाईओवर, 100 से ज्यादा कॉलोनियों को मिलेगा सीधा फायदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रिंग रोड पर अधिकांश चौराहों पर फ्लाईओवर बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। ऐसे में सारा यातायात रोबोट और रेडिसन चौराहा पर आकर फंसता है, लेकिन अब यहां पर जाम को फ्लाईओवर बनाकर बायपास करने की तैयारी है। सबसे व्यस्त रेडिसन और रोबोट चौराहों पर 171 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।

दोनों स्थानों पर मिट्टी परीक्षण शुरू इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) ने फिजिबिलिटी और यूटिलिटी सर्वे के बाद दोनों स्थानों पर मिट्टी परीक्षण शुरू कर दिया है। इसके साथ ही निर्माण एजेंसी से जुड़ी तैयारियां भी आगे बढ़ाई जा रही हैं। दोनों फ्लाईओवर बनने के बाद रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लाखों वाहन चालकों को रोजाना सिग्नल पर रुकने से राहत मिलेगी।

रेडिसन चौराहे पर 76.59 करोड़ और रोबोट चौराहे पर 94.18 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर प्रस्तावित है। दोनों परियोजनाओं को आईडीए बोर्ड की पिछली बैठक में प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। निर्माण एजेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू अब निर्माण एजेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। गौरतलब है कि रिंग रोड के चार प्रमुख चौराहों पर पहले ही फ्लाईओवर बन चुके हैं, जबकि मूसाखेड़ी और आईटी पार्क पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। अब रेडिसन और रोबोट पर प्रस्तावित निर्माण पूरा होने के बाद रिंग रोड के आठ प्रमुख चौराहे फ्लाईओवर से जुड़ जाएंगे। इससे करीब 75 प्रतिशत रिंग रोड सिग्नल फ्री हो जाएगी। वर्तमान में यातायात का बड़ा दबाव रेडिसन और रोबोट चौराहे पर है। दोनों फ्लाईओवर बनने से करीब दो लाख वाहनों की आवाजाही आसान होने का अनुमान है।