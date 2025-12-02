मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कृषि मंत्री को सदन में आया चक्कर, हुए बेहोश, सीएम ने देखा तो पहुंचाया अस्पताल

    MP Assembly Session: कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना मंगलवार को सदन में बेसुध हो गए। उन्हें चक्कर आया और वे अपने स्थान पर एक तरफ झुक गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें देखा और वे वहां पहुंचे। इससे सदन में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जिसे देख अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित कर दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 03:28:26 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 03:28:26 PM (IST)
    कृषि मंत्री को सदन में आया चक्कर, हुए बेहोश, सीएम ने देखा तो पहुंचाया अस्पताल
    MP के कृषि मंत्री को सदन आया चक्कर, हुए बेहोश।

    HighLights

    1. कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना मंगलवार को सदन में बेसुध हो गए
    2. विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए रोकी
    3. मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य ने उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना मंगलवार को सदन में बेसुध हो गए। उन्हें चक्कर आया और वे अपने स्थान पर एक तरफ झुक गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें देखा और वे वहां पहुंचे। इससे सदन में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जिसे देख अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित कर दी। इस बीच मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य मंत्री पहुंचे और फिर अस्पताल ले जाया गया। जहां आराम करने की सलाह दी गई।

    कृषि मंत्री सदन में हुए बेहोश

    प्रश्नकाल के दौरान सवा 11 बजे के करीब कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना अपने स्थान पर बैठे थे। उन्हें खांसी आई और चक्कर आने लगा। बेसुध होते हुए वे एक तरफ झुकने लगे। सदन से निकल रहे म़ुख्यमंत्री ने उन्हें देखा और आसन के पास पहुंचे। इतने में पास बैठे विश्वास सारंग तेजी से आगे बढ़े। अन्य सदस्य भी वहां पक्ष-प्रतिपक्ष के अन्य सदस्य भी वहां पहुंचे। स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा की और अपने स्थान से नीचे पहुंचे।


    यह भी पढ़ें- चढ़ावा चढ़ाने से पहले 10 लाख रुपये दहेज मांगा, नहीं मिलने पर बारात वापस ले गया दूल्हा

    विश्वास सारंग और लखन पटेल उन्हें अस्पताल ले गए

    कुछ देर बाद विश्वास सारंग और लखन पटेल उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। बंसल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। विधानसभा अध्यक्ष उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। यहां कंषाना ने बताया कि बैचेनी हो रही थी, असहज लग रहा था। सोचा कुछ देर जाकर आराम कर लूं, इतने में खांसी आ गई और फिर चक्कर आ गया। लग रहा है कि नींद नहीं हो पाई। अध्यक्ष ने उनसे कहा कि कभी ऐसा लगे तो कक्ष में जाकर आराम कर लेना चाहिए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.