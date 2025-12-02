कृषि मंत्री को सदन में आया चक्कर, हुए बेहोश, सीएम ने देखा तो पहुंचाया अस्पताल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना मंगलवार को सदन में बेसुध हो गए। उन्हें चक्कर आया और वे अपने स्थान पर एक तरफ झुक गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें देखा और वे वहां पहुंचे। इससे सदन में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जिसे देख अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित कर दी। इस बीच मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य मंत्री पहुंचे और फिर अस्पताल ले जाया गया। जहां आराम करने की सलाह दी गई।

कृषि मंत्री सदन में हुए बेहोश प्रश्नकाल के दौरान सवा 11 बजे के करीब कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना अपने स्थान पर बैठे थे। उन्हें खांसी आई और चक्कर आने लगा। बेसुध होते हुए वे एक तरफ झुकने लगे। सदन से निकल रहे म़ुख्यमंत्री ने उन्हें देखा और आसन के पास पहुंचे। इतने में पास बैठे विश्वास सारंग तेजी से आगे बढ़े। अन्य सदस्य भी वहां पक्ष-प्रतिपक्ष के अन्य सदस्य भी वहां पहुंचे। स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा की और अपने स्थान से नीचे पहुंचे।