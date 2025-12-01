मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    चढ़ावा चढ़ाने से पहले 10 लाख रुपये दहेज मांगा, नहीं मिलने पर बारात वापस ले गया दूल्हा

    MP News: छतरपुर शहर के नौगांव रोड पर स्थित एक मैरिज गार्डन में मुंह मांगा दहेज न मिलने के कारण वर पक्ष बिना विदाई के बरात वापस लौटा ले गया। इसके बाद लड़की पक्ष के लोग सड़क जाम कर बैठ गए। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें उठाया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 10:44:08 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 10:44:08 PM (IST)
    चढ़ावा चढ़ाने से पहले 10 लाख रुपये दहेज मांगा, नहीं मिलने पर बारात वापस ले गया दूल्हा
    बरात लौटाकर ले जाने के बाद धरने पर बैठे स्वजन। नईदुनिया

    HighLights

    1. दहेज में नहीं मिले 10 लाख, तो टूट गई शादी, बारात वापस ले गया दूल्हा
    2. छतरपुर जिले के नौगांव रोड़ पर शांति मैरिज गार्डन में हो रही थी शादी
    3. लड़की पक्ष के लोग धरने पर बैठे, पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। शहर के नौगांव रोड पर स्थित एक मैरिज गार्डन में मुंह मांगा दहेज न मिलने के कारण वर पक्ष बिना विदाई के बरात वापस लौटा ले गया। इसके बाद लड़की पक्ष के लोग सड़क जाम कर बैठ गए। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें उठाया।

    दहेज के रूप में 10 लाख रुपए मांगे

    टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र के ग्राम हिनौता निवासी भागचंद्र कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने बेटी नीतू का विवाह छतरपुर के देरी रोड पर रहने वाले राजेश कुशवाहा के बेटे गौरव से तय किया था। रविवार को विवाह समारोह छतरपुर शहर के नौगांव रोड स्थित विवाह घर में चल रहा था, तभी वरमाला के बाद राजेश और उसका पुत्र गौरव अचानक दहेज के रूप में 10 लाख रुपए मांगने लगे।


    चढ़ावा चढ़ाने से पहले मांगे 10 लाख

    भागचंद्र के मुताबिक, उसने बेटी का विवाह 10 लाख रुपए में तय किया था, जिसमें से साढ़े छह लाख रुपए नगद वह फलदान सहित अन्य कार्यक्रमों में दे चुका था। शेष राशि का सामान विदाई के वक्त देने वाला था लेकिन विवाह के बीच अचानक दूल्हा और उसका पिता 10 लाख रुपए की मांग करने लगा, जो कि वह पूरी नहीं कर सका।

    यह भी पढ़ें- आतंकियों का इंदरगढ़ कनेक्शन... विकास प्रजापति का आतंकी नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

    मामले की जांच की जा रही

    ओरछा रोड थाना प्रभारी दीपक यादव ने बताया कि विवाह के दौरान वर पक्ष द्वारा दहेज के रूप में 10 लाख रुपए मांगे जाने और मांग पूरी न होने पर बिना विदाई के बरात वापस लौटाने की शिकायत दर्ज कर ली गई है। वधु पक्ष को शांत कराकर वापस गांव भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.