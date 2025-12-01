चढ़ावा चढ़ाने से पहले 10 लाख रुपये दहेज मांगा, नहीं मिलने पर बारात वापस ले गया दूल्हा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। शहर के नौगांव रोड पर स्थित एक मैरिज गार्डन में मुंह मांगा दहेज न मिलने के कारण वर पक्ष बिना विदाई के बरात वापस लौटा ले गया। इसके बाद लड़की पक्ष के लोग सड़क जाम कर बैठ गए। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें उठाया।

टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र के ग्राम हिनौता निवासी भागचंद्र कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने बेटी नीतू का विवाह छतरपुर के देरी रोड पर रहने वाले राजेश कुशवाहा के बेटे गौरव से तय किया था। रविवार को विवाह समारोह छतरपुर शहर के नौगांव रोड स्थित विवाह घर में चल रहा था, तभी वरमाला के बाद राजेश और उसका पुत्र गौरव अचानक दहेज के रूप में 10 लाख रुपए मांगने लगे।

चढ़ावा चढ़ाने से पहले मांगे 10 लाख

भागचंद्र के मुताबिक, उसने बेटी का विवाह 10 लाख रुपए में तय किया था, जिसमें से साढ़े छह लाख रुपए नगद वह फलदान सहित अन्य कार्यक्रमों में दे चुका था। शेष राशि का सामान विदाई के वक्त देने वाला था लेकिन विवाह के बीच अचानक दूल्हा और उसका पिता 10 लाख रुपए की मांग करने लगा, जो कि वह पूरी नहीं कर सका।

मामले की जांच की जा रही

ओरछा रोड थाना प्रभारी दीपक यादव ने बताया कि विवाह के दौरान वर पक्ष द्वारा दहेज के रूप में 10 लाख रुपए मांगे जाने और मांग पूरी न होने पर बिना विदाई के बरात वापस लौटाने की शिकायत दर्ज कर ली गई है। वधु पक्ष को शांत कराकर वापस गांव भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।