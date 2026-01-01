मेरी खबरें
    By Madanmohan malviyaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 11:19:23 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 11:23:02 PM (IST)
    मकर संक्रांति से पहले विद्युत कंपनी ने जारी की एडवाजरी, बिजली लाइनों से दूर उड़ाए पतंग, वरना हो सकती है दुर्घटना
    पंतग उड़ाने को लेकर एडवाजरी जारी (सांकेतिक फोटो)

    1. भोपाल में पंतग उड़ाने को लेकर एडवाजरी जारी
    2. पतंग उड़ाते समय सावधानी बरतने सावधानी बरतें
    3. तारों या फंसी पतंग को निकालने का प्रयास न करें

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: शहर में मकर संक्रांति के मद्देनजर पतंगबाजी जमकर होने लगती है। इस दौरान बिजली तारों, ट्रांसफार्मर में पतंग उलझने के कारण घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एडवायजरी जारी करते हुए लोगों से पतंग उड़ाते समय सावधानी बरतने के लिए कहा है।

    बिजली कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बताया कि पतंगों और उनके धागों के कारण बिजली की लाइनों में फाल्ट हो सकता है, जिससे न केवल विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, बल्कि हादसे का भी खतरा बना रहता है।इससे उन्होंने स्पष्ट किया कि पतंगों में उपयोग होने वाले धागे और बांस की कीमची, दोनों ही बिजली की लाइनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं।


    उन्होंने अपील की है कि पतंगबाजी करते समय सावधानी बरतें और लाइनों, ट्रांसफार्मरों व पोल से दूर पतंग उड़ाएं, ताकि मकर संक्रांति का त्योहार सुरक्षित और उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया जा सके।

    साथ ही कंपनी ने यह भी चेतावनी दी है कि बिजली के तारों या पोल में फंसी पतंग को निकालने का प्रयास न करें। इसके अलावा, गिल्ली डंडे का खेल भी बिजली की लाइनों और डीपी से दूर खेलने के लिए कहा है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके और विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा न उत्पन्न हो।

