मकर संक्रांति से पहले विद्युत कंपनी ने जारी की एडवाजरी, बिजली लाइनों से दूर उड़ाए पतंग, वरना हो सकती है दुर्घटना

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: शहर में मकर संक्रांति के मद्देनजर पतंगबाजी जमकर होने लगती है। इस दौरान बिजली तारों, ट्रांसफार्मर में पतंग उलझने के कारण घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एडवायजरी जारी करते हुए लोगों से पतंग उड़ाते समय सावधानी बरतने के लिए कहा है।

बिजली कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बताया कि पतंगों और उनके धागों के कारण बिजली की लाइनों में फाल्ट हो सकता है, जिससे न केवल विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, बल्कि हादसे का भी खतरा बना रहता है।इससे उन्होंने स्पष्ट किया कि पतंगों में उपयोग होने वाले धागे और बांस की कीमची, दोनों ही बिजली की लाइनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं।