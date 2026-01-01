किसानों को बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति, MP में 52 हजार खेतों में लगेंगे सोलर पंप, 90% तक मिलेगी सब्सिडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। प्रदेश में किसानों को ऊर्जा और सिंचाई की दोहरी सुरक्षा देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री कुसुम-बी योजना (प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना) के तहत प्रदेश के 52 हजार किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। इसमें मंदसौर, नीमच और शाजापुर जैसे कृषि प्रधान जिले फोकस में हैं, जहां सोलर पंप से खेती की तस्वीर बदलने की तैयारी है। साथ ही, बैतूल, भिंड, सागर, जबलपुर, अशोकनगर, भोपाल एवं सीहोर जिलों में सोलर पंप लगाने का काम शुरू हो चुका है। अब तक 34,600 सोलर पंप इकाइयों को लेटर ऑफ अवार्ड और 33 हजार किसानों को कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

लागत में कमी और अतिरिक्त आय का अवसर सोलर पंप लगने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल नहीं देना होगा। इससे उनकी लागत घटेगी और बचत बढ़ेगी। इतना ही नहीं, जरूरत से ज्यादा उत्पादित सौर ऊर्जा को सरकार को बेचकर किसान अतिरिक्त आय भी कमा सकेंगे। इससे किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत मिलेगा, साथ ही बिजली कटौती और अनियमित आपूर्ति से मुक्ति मिलेगी। खेती की लागत में कमी आने से उत्पादन और आय में वृद्धि होगी और किसान ऊर्जा दाता बन सकेंगे।