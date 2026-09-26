यात्रियों के लिए खुशखबरी, मध्य प्रदेश में अब AI और नई तकनीक से आसान, सुरक्षित और सुगम होगा सफर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, सुगम और तकनीक-सक्षम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के उपस्थिति में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) भोपाल, आइआइएम इंदौर और मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच अनुबंध हुआ।

इसमें परिवहन योजना, सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर काम किया जाएगा। कंपनी के प्रबंध संचालक मनीष सिंह और एसपीए के निदेशक डा. कैलाश राव एम ने यह अनुबंध किया। अनुबंध के अंतर्गत दोनों संस्थान साक्ष्य-आधारित परिवहन योजना, नीति निर्माण, शोध, नवाचार और संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे।