एमपी के पर्यटन स्थलों पर तैनात होंगे AI गाइड, 130 भाषाओं में देंगे जवाब, उज्जैन सिंहस्थ 2028 में भी होगा उपयोग

सुशील पांडेय, नवदुनिया, भोपाल। मध्यप्रदेश में घूमने आने वाले विदेशी और घरेलू सैलानियों को अब उस स्थल के बारे में जानने के लिए भाषा की परेशानी भी नहीं होगी। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर एआइ-पावर्ड डिजिटल टूरिज्म असिस्टेंट तैनात करने का फैसला किया है।

नीवू एआइ नाम का यह डिजिटल गाइड नीवू एआइ नाम का यह डिजिटल गाइड 130 भारतीय और विदेशी भाषाओं में बातचीत कर सकता है। पर्यटक आवाज और टेक्स्ट दोनों के जरिए सवाल पूछ सकेंगे और अपनी भाषा में ही पर्यटन स्थल की जानकारी, इतिहास, धार्मिक महत्व, परिवहन और होटल से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे। इसी महीने भोपाल हुए मध्य प्रदेश टूरिज्म मार्ट में इसके लिए एक्सप्लरजर प्राइवेट लिमिटेड के एमओयू साइन किया है।