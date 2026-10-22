AI तय करेगा किस मरीज को देनी है कौन सी आयुर्वेदिक दवा, भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल से शुरुआत

नईदुनिया, प्रतिनिधि भोपाल। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी आयुर्वेद अस्पताल में अब इलाज का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। अब सिर्फ वैद्य ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी तय करेगा कि किस मरीज को कौन सी जड़ी-बूटी और कौन सी दवा ज्यादा असर करेगी। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में एआई आधारित इलाज की तैयारी शुरू हो गई है। अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि इससे इलाज ज्यादा सटीक और तेज होगा। यह प्रयोग सरकारी क्षेत्र में देश का पहला प्रयोग बताया जा रहा है।

रोजाना 800 से ज्यादा मरीज आते हैं ओपीडी में अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, यहां की ओपीडी में रोजाना 800 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं। कई बार मरीज की पुरानी रिपोर्ट, लक्षण और उसकी प्रकृति को समझने में काफी समय लग जाता है। मरीजों की भीड़ ज्यादा होने से डॉक्टरों पर भी दबाव रहता है। इसी परेशानी को दूर करने और इलाज को आसान बनाने के लिए अस्पताल के आईटी सेल ने एक खास सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर में मरीज से जुड़ी पूरी जानकारी को फीड किया जाएगा ताकि एआई उसका विश्लेषण कर सके।