    By mukesh vishwakarma
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 07:46:01 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 07:46:01 AM (IST)
    AIIMS Bhopal में असिस्टेंट प्रोफेसर ने विभागाध्यक्ष पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, कहा- 'जबरन कमरे में...', जांच कमेटी गठित
    AIIMS Bhopal में असिस्टेंट प्रोफेसर ने लगाया उत्पीड़न का आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल में उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने परिसर के माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रामा और इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. श्रुति दुबे ने अपने ही विभागाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद यूनुस पर धमकाने, डराने और मानसिक उत्पीड़न के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।एम्स प्रशासन ने इस संबंध में शिकायत मिलने की पुष्टि की है और मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है।

    क्या है आरोप

    डॉ. श्रुति दुबे ने अपनी आधिकारिक शिकायत में विभागाध्यक्ष डॉ. यूनुस पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष ने उन्हें कई बार अकेले में जबरन कमरे में बैठाकर धमकाया और प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं, बैठकों के दौरान भी सबके सामने उन्हें अपमानित किया गया।


    डॉ. दुबे ने कहा है कि विभागाध्यक्ष के इस लगातार मानसिक दबाव और धमकी भरे रवैये के कारण वे खुद को विभाग में असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उनके काम पर भी असर पड़ रहा है। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एक वरिष्ठ डॉक्टर द्वारा अपने सहयोगी के उत्पीड़न का यह मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।

    कमेटी गठित

    एम्स प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी जल्द ही दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

