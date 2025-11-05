MP: श्योपुर वालों के लिए अलर्ट, अगले 11 दिन बिजली कटौती, जानें पूरा शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि,श्योपुर। शहरवासियों को 5 से 15 नवंबर 2025 तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने बताया कि यह कटौती पोस्ट मानसून मेंटेनेंस कार्यों के कारण की जा रही है। कंपनी का कहना है कि इस दौरान फीडरों की वायरिंग, ट्रांसफॉर्मर, इंसुलेटर और जॉइंट्स की जांच की जाएगी, ताकि आने वाले महीनों में बिजली सप्लाई सुरक्षित और सुचारू बनी रहे।

कंपनी ने कहा है कि बिजली सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस समय के अनुसार अपने जरूरी काम पहले निपटाएं और सुरक्षा उपाय अपनाएं। कटौती का समय जरूरत पड़ने पर बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है।

शहर में क्षेत्रवार बिजली कटौती का शेड्यूल

5 नवंबर बुधवार- शिव नगर फीडर, विकास नगर, हाउसिंग बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय, पटवारी कॉलोनी, शिव नगर कॉलोनी

6 नवंबर गुरुवार- किला सब स्टेशन फीडर, कण्डेल बाजार, किला बगीची, गुलाब बाड़ी, ईदगाह रोड, फचनपुरा

7 नवंबर शुक्रवार- मुक्तिनाथ नगर फीडर, वार्ड 14, 15, फक्कड़ चौराहा, गांधी नगर, कमालखेड़ी

8 नवंबर शनिवार- सिटी फीडर, हिन्दू धर्मशाला, जय स्तंभ, मैन बाजार, चूड़ी बाजार, बोहरा बाजार, मोती टिकिया, पुरानी कचहरी, पुरानी सब्जी मंडी

9 नवंबर रविवार- कलेक्ट्रेट/पुलिस लाइन फीडर, गिट्टी केसर, अस्पताल, स्टेडियम, जेल के पीछे, आनंद नगर, शिवपुरी रोड, कलेक्ट्रेट

10 नवंबर सोमवार- मधुवन नगर फीडर, मधुवन नगर, कल्याणपुरम, गुलमोहर कॉलोनी, बजाज नगर, एफसीआई गोदाम

11 नवंबर मंगलवार- नागदा रोड फीडर, महाराणा प्रताप नगर, नागदा रोड, मिताहरण मंदिर, कैनरा बैंक गली

12 नवंबर बुधवार- बड़ौदा रोड फीडर, पटेल चौक, पुल दरवाजा, मछली मार्केट, भोई मोहल्ला

13 नवंबर गुरुवार- पाली फीडर, गांधी नगर, खरंजा रोड, जय श्री पैलेस कॉलोनी, चम्बल कॉलोनी

14 नवंबर शुक्रवार- किला गेट फीडर, कण्डेल बाजार, गुलाब बाड़ी, ईदगाह रोड, हरिजन बस्ती, किला बगीची

15 नवंबर शनिवार- धान मिल सब स्टेशन, फीडर हजारेश्वर कॉलोनी, विकास नगर, वकील कॉलोनी, रेलवे फाटक, डॉ. कॉलोनी, तिरुपति कॉलोनी, बौद्ध विहार कॉलोनी, कलेक्ट्रेट, कोर्ट, पुलिस लाइन क्वार्टर

इसे भी पढ़ें- MP Weather Update: क्या आज होगी बारिश? जानिए मौसम विभाग ने क्या कहा, कैसा रहेगा प्रदेश का हाल