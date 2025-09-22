AIIMS Bhopal में अनोखा शोध... मृत व्यक्ति के दिमाग और रीढ़ की हड्डी से पता चलेगा कब हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अपराध या संदिग्ध मौत के मामलों में सबसे अहम सवाल यह होता है कि मौत कब हुई। पुलिस और अदालतें इसी आधार पर जांच की दिशा तय करती हैं। अभी तक डॉक्टर यह समय शरीर की सतही स्थिति देखकर बताते हैं, लेकिन यह हमेशा सटीक नहीं होता। इसी चुनौती को हल करने के लिए एम्स भोपाल में एक नई थिसिस पर काम हो रहा है, जिससे मौत का सही समय पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद तरीके से पता चल सकेगा।

रासायनिक तत्वों और बदलावों को मापकर परखा जाएगा एमडी की छात्रा डॉ. पुष्पांजलि टी. ने 'द रोल ऑफ रेडियोलाजिकल एंड बायोकैमिकल पैरामीटर्स इन सीएसएफ: अ नोवेल अप्रोच टू डिटर्मिन द पोस्टमार्टम इंटरवल...' विषय पर अध्ययन शुरू किया है। इस शोध में मृत व्यक्ति के दिमाग और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले तरल सीएसएफ (सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड) की जांच की जाएगी। इसे रेडियोलॉजिकल तकनीक के जरिए आधुनिक स्कैन और इमेजिंग से और बायोकैमिस्ट्री के जरिए इसमें मौजूद रासायनिक तत्वों और बदलावों को मापकर परखा जाएगा।