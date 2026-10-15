अब पेंशनर्स को नहीं होना पड़ेगा परेशान... घर बैठे बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट, इंदौर EPFO और IPPB का बड़ा फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब पेंशनर्स को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) यानी जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पीएफ विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) के सहयोग से पंद्रह अक्टूबर से विशेष कैंप लगाया जा रहा है।

वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कैंप आयोजित करने का निर्णय क्षेत्रीय आयुक्त-एक रमेश कुमार के निर्देश पर सहायक भविष्य निधि आयुक्त योगेंद्र विकल और आइपीपीबी के वरिष्ठ प्रबंधक नितिन पचौरी के बीच चर्चा हुई। इसके आधार पर यह कैंप लगाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स को समय पर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने में मदद मिल सके। खासतौर पर दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को इससे लाभ मिलेगा।