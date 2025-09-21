एम्स भोपाल में बाल कैंसर को लेकर बड़ा अपडे़ट, डॉक्टरों ने बताया समय पर पहचान से 90% बच्चे हो सकते हैं स्वस्थ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सितंबर माह को बाल कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में एम्स भोपाल के बाल रोग विभाग की बाल चिकित्सा ओपीडी में एक जागरूकता वार्ता का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों, कैंसर से जूझ रहे बच्चों, उनके अभिभावकों और आसपास के लोगों ने हिस्सा लिया।

विशेषज्ञों ने बताया कि अगर बाल कैंसर की समय पर पहचान हो और पूरा इलाज लिया जाए, तो 80 से 90 प्रतिशत मामलों में बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। टीमवर्क से बेहतर इलाज डीएम पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी के रेज़िडेंट्स डॉ. पक्कीरेश रेड्डी और डॉ. अनुराग मोहंती ने बताया कि बाल कैंसर के कई प्रकार होते हैं और उनके शुरुआती लक्षणों की पहचान बेहद जरूरी है। बाल रोग विभाग की प्रमुख डॉ. शिखा मलिक ने कहा कि कैंसर के इलाज में टीमवर्क की अहम भूमिका होती है। वहीं, एनाटॉमी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. बर्था रथिनम ने बताया कि बच्चों की देखभाल केवल दवाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाजसेवी, मनोवैज्ञानिक, डाइटिशियन और अन्य विशेषज्ञों का सहयोग भी जरूरी है।