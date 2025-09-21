Bhopal: मछली परिवार के बदमाशों का आपराधिक ब्यौरा तैयार, गैंगस्टर एक्ट की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में लंबे समय से आतंक मचाने वाले मछली परिवार के बदमाशों पर अब पुलिस का शिकंजा कसने जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने इनके खिलाफ दर्ज मामलों का आपराधिक ब्यौरा तैयार कर थाना पुलिस को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि यह कदम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की दिशा में बड़ा संकेत है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार मछली परिवार के कई सदस्य पिछले एक दशक से मारपीट और रंगदारी जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं। बार-बार गिरफ्तार होने के बावजूद वे जमानत पर छूटकर फिर से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहे। हाल ही में यासीन और शाहवर के खिलाफ दर्ज ड्रग तस्करी प्रकरण का चालान अदालत में पेश किया गया है। अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है।