मरीजों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम... बीपी मशीन से वेंटिलेटर तक, खराब उपकरणों की रिपोर्टिंग सिखाएगा AIIMS भोपाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: अस्पतालों में इलाज के दौरान उपयोग होने वाले मेडिकल उपकरण जैसे बीपी मशीन, थर्मामीटर, वेंटिलेटर और डायलिसिस मशीनों की खराबी मरीजों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यदि ये उपकरण सही तरीके से कार्य न करें, तो गलत डायग्नोसिस या इलाज के कारण मरीज की जान तक जोखिम में पड़ सकती है।

रिपोर्ट न होने से छिप जाती है असली समस्या अक्सर देखा जाता है कि किसी उपकरण के खराब होने पर अस्पताल प्रबंधन उसे बदल देता है, लेकिन उस खराबी के कारण मरीज को हुई शारीरिक परेशानी या गलत जांच की जानकारी कहीं दर्ज नहीं की जाती। इसी खामी के कारण भविष्य में ऐसे ही उपकरणों से होने वाले हादसे दोहराए जाते हैं।

एम्स भोपाल शुरू करेगा जागरूकता अभियान इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए एम्स भोपाल पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। यह अभियान भारत सरकार के मटेरियोविजिलेंस कार्यक्रम के तहत संचालित किया जाएगा, जिसमें एम्स भोपाल को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग एम्स भोपाल की विशेषज्ञ टीम प्रदेश के विभिन्न जिलों, कस्बों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में जाकर डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और आम नागरिकों को प्रशिक्षित करेगी। उन्हें यह बताया जाएगा कि मेडिकल उपकरणों से जुड़ी किसी भी तकनीकी खराबी, दुष्प्रभाव या गड़बड़ी की रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है।