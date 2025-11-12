Black Fungus से जूझे मरीजों की मुस्कान लौटी, AIIMS भोपाल की दुनिया में सराहना, कोरियाई जर्नल में दर्ज हुई सफलता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: ब्लैक फंगस (म्यूकोरमायकोसिस) एक बीमारी थी, जिसने शरीर को क्षति पहुंचाई। लेकिन इसका सबसे गहरा घाव रूह पर लगा था। ऊपरी जबड़ा खो चुके लोग घर की चारदीवारी में सिमट गए थे, उनकी हंसी थम गई थी और दुनिया से उनका संवाद टूट गया था। वे अपने ही परिवार के सदस्यों की शादियों में नहीं जाते थे, शर्मिंदगी के कारण चेहरा हमेशा मास्क या दुपट्टे से ढका रहता था। उनकी जिंदगी केवल खाना, बोलना और दिखना नहीं, बल्कि समाज में होना बंद हो गया था।

लेकिन अब एम्स भोपाल के डाक्टरों की टीम ने न केवल उनका इलाज किया है, बल्कि उनके दिल में एक बार फिर जीने की लौ जलाई है। 52 मरीजों की यह कहानी अब कोरिया के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल ''आर्काइव्स आफ क्रेनियोफेशियल सर्जरी'' में प्रकाशित हुई है। चिड़चिड़ापन खत्म हुआ, आत्मविश्वास लौटा इस शोध का नेतृत्व करने वाले डा. अंशुल राय (प्रोफेसर, डेंटिस्ट्री विभाग) ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल ''जायगोमैटिक इम्प्लांट'' लगाना नहीं था, बल्कि उन मरीजों की जीवनशैली सुधारना था, जो तनाव में जा चुके थे।