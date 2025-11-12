मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Black Fungus से जूझे मरीजों की मुस्कान लौटी, AIIMS भोपाल की दुनिया में सराहना, कोरियाई जर्नल में दर्ज हुई सफलता

    कोविड के बाद ब्लैक फंगस से जूझ रहे 52 मरीजों को एम्स भोपाल की टीम ने नया जीवन दिया। इन मरीजों ने अपने ऊपरी जबड़े खो दिए थे और समाज से कट गए थे। डॉ. अंशुल राय और उनकी टीम ने जायगोमैटिक इम्प्लांट तकनीक से न केवल उनकी सर्जरी की, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी पुनर्जीवित किया।

    By mukesh vishwakarma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 06:28:20 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 06:32:01 PM (IST)
    Black Fungus से जूझे मरीजों की मुस्कान लौटी, AIIMS भोपाल की दुनिया में सराहना, कोरियाई जर्नल में दर्ज हुई सफलता
    AIIMS भोपाल ने लौटा दी Black Fungus पीड़ितों की खोई हुई दुनिया। (Image Credit- Freepik)

    HighLights

    1. 52 ब्लैक फंगस मरीजों की सफल सर्जरी हुई।
    2. 77 जायगोमैटिक इम्प्लांट्स लगाए गए।
    3. डॉ. अंशुल राय ने टीम का नेतृत्व किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: ब्लैक फंगस (म्यूकोरमायकोसिस) एक बीमारी थी, जिसने शरीर को क्षति पहुंचाई। लेकिन इसका सबसे गहरा घाव रूह पर लगा था। ऊपरी जबड़ा खो चुके लोग घर की चारदीवारी में सिमट गए थे, उनकी हंसी थम गई थी और दुनिया से उनका संवाद टूट गया था। वे अपने ही परिवार के सदस्यों की शादियों में नहीं जाते थे, शर्मिंदगी के कारण चेहरा हमेशा मास्क या दुपट्टे से ढका रहता था। उनकी जिंदगी केवल खाना, बोलना और दिखना नहीं, बल्कि समाज में होना बंद हो गया था।

    लेकिन अब एम्स भोपाल के डाक्टरों की टीम ने न केवल उनका इलाज किया है, बल्कि उनके दिल में एक बार फिर जीने की लौ जलाई है। 52 मरीजों की यह कहानी अब कोरिया के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल ''आर्काइव्स आफ क्रेनियोफेशियल सर्जरी'' में प्रकाशित हुई है। चिड़चिड़ापन खत्म हुआ, आत्मविश्वास लौटा इस शोध का नेतृत्व करने वाले डा. अंशुल राय (प्रोफेसर, डेंटिस्ट्री विभाग) ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल ''जायगोमैटिक इम्प्लांट'' लगाना नहीं था, बल्कि उन मरीजों की जीवनशैली सुधारना था, जो तनाव में जा चुके थे।


    मरीजों में लौटा आत्मविश्वास और मुस्कान

    डा. राय ने बताया कि वे दिन भर चिड़चिड़े रहते थे और किसी से ठीक से बात नहीं करते थे। टीम ने मरीजों को समझा और उनकी सर्जरी की। यह सर्जरी आसान नहीं थी, इसमें आंख के पास की हड्डी (जायगोमैटिक बोन) में 77 इम्प्लांट्स लगाए गए। आपरेशन में गलती की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए थ्रीडी प्रिंटिंग की आधुनिक तकनीक से तैयारी की गई।

    जिंदगी वापस ट्रैक पर आपरेशन के बाद ये मरीज फिर से अपने परिवार और दोस्तों के बीच सामान्य रूप से घुलमिल गए। उनका चिड़चिड़ापन खत्म हुआ और जो लोग सालों से चेहरा छिपाए घूमते थे, वे अब आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हैं। वे सामान्य रूप से खा-पी रहे हैं, बोल रहे हैं और समाज में सक्रिय हो गए हैं।

    बता दें कि AIIMS भोपाल ब्लैक फंगस और गंभीर मुख-विकृतियों से पीड़ित लोगों के लिए उम्मीद का वह केंद्र बन गया है, जो उन्हें अपनी खोई हुई दुनिया वापस पाने में मदद कर रहा है।

    क्या है ब्लैक फंगस?

    ब्लैक फंगस या म्यूकोरमायकोसिस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर फंगल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से उन लोगों में होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जैसे डायबिटीज या कोविड के बाद। यह संक्रमण नाक, आंख, साइनस और जबड़े की हड्डी को प्रभावित कर सकता है और समय पर इलाज न हो तो जानलेवा साबित हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के चेहरे खिले, CM ने ट्रांसफर किए ₹1500, सिवनी में किया विकास कार्यों का लोकार्पण

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.