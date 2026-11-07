एमपी के 9 बड़े शहरों की बदलेगी तस्वीर, 63 हजार करोड़ से बनेंगे 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, बिछेगा सड़कों का जाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राज्य में सड़क नेटवर्क को नई रफ्तार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पांच नए फोरलेन गलियारे बनाने की योजना पर काम कर रही है। अनुमान है कि इन पर लगभग 63,296 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सभी गलियारे मिलाकर करीब 1,398 किलोमीटर लंबे होंगे और प्रदेश के कई प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने दिए आगे बढ़ने के निर्देश मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि इन परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम तेज किया जाए। ऐसे होंगे नए मार्ग योजना के अनुसार ये सभी मार्ग नए सिरे से बनने वाले (ग्रीनफील्ड) और प्रवेश-नियंत्रित होंगे, यानी इन पर वाहन तय स्थानों से ही चढ़-उतर सकेंगे। चार लेन की इन सड़कों के साथ पक्के शोल्डर भी दिए जाएंगे। भोपाल-मंदसौर: 258 किलोमीटर

सागर-सतना: 227 किलोमीटर

जबलपुर-आशापुर: 358 किलोमीटर

भोपाल-ग्वालियर: 320 किलोमीटर

कटनी-सिंगरौली: 235 किलोमीटर किस चरण में है काम बैठक में जानकारी दी गई कि तीन गलियारों, यानी भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर, पर सलाहकार एजेंसियां संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। इन मार्गों के लिए कई वैकल्पिक नक्शे सामने आए हैं, जिनमें से सबसे उपयुक्त का चुनाव एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा। शेष दो गलियारों, भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली, के लिए डीपीआर सलाहकार चुनने की निविदा प्रक्रिया जारी है।