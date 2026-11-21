नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। देवउठनी एकादशी पर आतिशबाजी के बाद एक बार प्रदेश के कई शहरों में हवा खराब हो गई। ग्वालियर 364 एक्यूआइ के साथ सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। सागर, उज्जैन, पीथमपुर, बैतूल और भोपाल में भी एक्यूआइ 300 के पार दर्ज किया गया। यानी आतिशबाजी के बाद प्रदेश के छह शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई।

मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 19 नवंबर को ग्वालियर का एक्यूआइ 281 था, जो 21 नवंबर को 364 पहुंच गया। भोपाल में इसी अवधि में एक्यूआइ 189 से बढ़कर 303 हो गया। यानी दोनों शहर खराब हवा से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गए। प्रदेश के छह शहरों में एक्यूआइ 300 पार दर्ज होना हवा की बिगड़ती स्थिति बताता है।