एमपी में सर्दी के साथ जहरीली हुई हवा, सिंगरौली में AQI 334 और मंडीदीप में 298 पार, भोपाल-इंदौर भी खराब

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में सर्दी की दस्तक के साथ हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर औद्योगिक गतिविधियों वाले शहरों में दिखाई दे रहा है। सिंगरौली और मंडीदीप की हवा प्रदेश के प्रमुख शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित बनी हुई है। शनिवार को सिंगरौली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 334 और मंडीदीप का 298 दर्ज किया गया।

दीपावली के एक सप्ताह बाद भी बड़े शहरों की हवा खराब वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बड़े शहरों की स्थिति भी राहत देने वाली नहीं है। दीपावली के करीब एक सप्ताह बाद भी प्रदेश के प्रमुख शहरों की हवा खराब बनी हुई है। इंदौर में एक्यूआइ 288, भोपाल में 271 और ग्वालियर में 216 रहा। यानी प्रदेश के प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता लगातार चिंता का विषय बनी हुई है।

सिंगरौली में 96 अंक बढ़ा एक्यूआइ, ग्वालियर में आई गिरावट प्रदूषण का स्तर केवल किसी एक शहर में नहीं बढ़ रहा, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में इसकी स्थिति खराब बनी हुई है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, सिंगरौली में एक दिन पहले के मुकाबले एक्यूआइ 238 से बढ़कर 334 हो गया। यानी 96 अंकों की बढ़ोतरी हुई। यह भी पढ़ें- होटल में मुस्लिम युवती के आधार कार्ड पर ठहराई हिंदू लड़की, दबिश पड़ते ही टीनशेड पर भागे दोनों, केस दर्ज इंदौर में भी एक्यूआइ 211 से बढ़कर 288 पर पहुंच गया। इसके विपरीत ग्वालियर में 308 से घटकर 216 और भोपाल में 274 से मामूली गिरावट के साथ 271 दर्ज किया गया। मंडीदीप में भी 324 से घटकर 298 पर आया। जबलपुर में एक्यूआइ 145 दर्ज हुआ, जो अन्य शहरों की तुलना में बेहतर है। हालांकि, वहां भी एक दिन पहले के 140 के मुकाबले प्रदूषण बढ़ा है।