ऐशबाग डबल मर्डर केस: पत्नी और साली की हत्या में पूर्व ASI को दोहरी उम्रकैद, 68 बार चाकू से किया था वार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पत्नी और साली की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक योगेश मरावी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (ओएडब्ल्यू) सुचिता श्रीवास्तव की अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के दो मामलों में दोषी ठहराते हुए प्रत्येक मामले में एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

प्रतिबंधित आकार-प्रकार का 10 इंच का चाकू रखने के मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत तीन साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुधाविजय सिंह भदौरिया ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि मेघा पर लगभग 56 और विनीता पर लगभग 12 वार किए गए थे।