मध्य प्रदेश के 70 हजार अतिथि शिक्षकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बोर्ड की परीक्षा में बनेंगे पर्यवेक्षक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अतिथि शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) पहली बार अतिथि शिक्षकों को परीक्षा में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय जनगणना 2027 के दूसरे चरण और बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें एक-दूसरे से टकराने के कारण शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

मंडल ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों(डीईओ) को निर्देश जारी कर अतिथि शिक्षकों की सूची मांगी है। इस बार बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 19 मार्च 2027 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं, राष्ट्रीय जनगणना के दूसरे चरण का कार्य फरवरी और मार्च में प्रस्तावित है।

जनगणना कार्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगने से बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के लिए पर्यवेक्षकों की कमी होने की आशंका है। ऐसे में परीक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए माशिमं ने अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेने की योजना बनाई है। मंडल ने सभी जिलों को उपलब्ध नियमित शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों का पूरा डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिलों को इस सप्ताह के अंत तक ई-मेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजनी होगी। प्रदेश में करीब 70 हजार अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं। जरूरत के मुताबिक इनकी ड्यूटी लगाए जाने से परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की कमी दूर होने की संभावना है।