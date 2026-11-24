सौरभ सोनी, भोपाल। मध्य प्रदेश में आठ बाघों की मौत ने कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) को लेकर 10 राज्यों के वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश से लगे राज्यों- राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिल नाडु के टाइगर रिजर्व के लिए भी इस वायरस का खतरा बना हुआ है।

यही कारण है कि इन राज्यों के वन अधिकारियों ने राजस्थान के अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में इस वायरस की रोकथाम को लेकर चिंतन-मंथन किया। इसमें रोग की समय पर पहचान, जैविक नमूना संग्रह, रिमोट बायोप्सी और फोरेंसिक नमूना संग्रह जैसे विषयों पर चर्चा की गई।