राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कम वर्षा के चलते मध्य प्रदेश में जल संकट की स्थितियां बनने लगी हैं। प्रदेश के 39 जिलों के 97 विकासखंडों में पेयजल की कमी दर्ज की गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने चार माह पहले ही जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू कर दिया है। 15 नवंबर से शुरू यह अभियान सात अप्रैल, 2027 तक चलाया जाएगा।

सामान्यतः यह अभियान हर साल 19 मार्च से 30 जून तक आयोजित किया जाता है, लेकिन राज्य में जल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे पहले चलाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मार्च से चलने वाला अभियान अगले वर्ष पूर्व की तरह ही आयोजित किया जाएगा।