MP AYUSH NEET Counselling 2026: 41 आयुष कॉलेजों में 3000 से ज्यादा सीटों की रेस; 3 दिन बैंक बंद, फीस भरने में फंसा पेच

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी आयुष मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। आयुष नीट में क्वालीफाई विद्यार्थियों को ऑल इंडिया कोटा की 15 प्रतिशत सीटों पर मेरिट के आधार पर 28 और 29 सितंबर को प्रवेश दिया जाएगा।

इसके लिए विद्यार्थियों को पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद कॉलेज भोपाल में रिपोर्टिंग कर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।

इसके बाद आवंटित कॉलेज में प्रवेश की औपचारिकता पूरी की जाएगी। वहीं स्टेट कोटे की 85 प्रतिशत सीटों के लिए संशोधित मेरिट सूची जारी होने के बाद 28 सितंबर को सीट आवंटन होगा।

41 कॉलेजों की सीटों का आवंटन